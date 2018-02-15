Рамос: "Реал" сделал важный шаг, но вопрос с выходом в четвертьфинал остается открытым"

Защитник "Реала" Серхио Рамос пообщался с журналистами после победы ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

По мнению капитана команды, мадридцам следует сыграть в ответной встрече с предельной концентрацией.

"Нет лучшего способа выиграть, чем так - продемонстрировав свой уровень, и это важная победа перед ответной игрой. Мы должны продолжать двигаться дальше и демонстрировать нашу решимость защищать чемпионский титул Лиги чемпионов. Любая ошибка может дорого стоить вам в таких играх, поэтому в Париже мы должны будем поддерживать максимальную концентрацию. Сегодня "Реал" сделал важный шаг, но вопрос с выходом в четвертьфинал остается открытым, поэтому нужно продолжать упорно работать", - сказал испанец.

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