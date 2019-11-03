Рамос: "Реал" упустил хороший шанс стать лидером Ла Лиги"

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Рамос: "Реал" упустил хороший шанс стать лидером Ла Лиги"

Игрок "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч 12-го тура Примеры с "Бетисом" (0:0). Об этом сообщает Movistar.

Из-за ничейного результата мадридцам не удалось обойти "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги.

"Конец игры был с горьким привкусом. Мы потеряли шанс возглавить таблицу. Результат был в нашу пользу, но мы не воспользовались этим. Это огорчает.

Команды боролась, но забить не получилось", - сказал Рамос.

"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 22 балла.
9 ноября "сливочные" сыграют с "Эйбаром" в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Не пропустите: "Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом" | http://soccernews.ru
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