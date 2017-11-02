Рамос: "Реал" всегда возвращается и ставит всех на свои места"

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Рамос: "Реал" всегда возвращается и ставит всех на свои места"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов от лондонского "Тоттенхэма".

"Результат обманчив. Мы понимаем пессимизм, который может быть создан вокруг этой игры. Но "Реал" всегда возвращается и ставит всех на свои места. Мы бы хотели, чтобы мы добились другого результата. Когда команда не дает результат, мнения вокруг быстро меняются... но "Реал" вернется и вернется очень скоро", - цитирует 31-летнего защитника "сливочных" fichajes.com.

Напомним, Роналду признал, что уход Пепе, Мораты и Хамеса ослабил "Реал". | soccernews.ru

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