Рамос рекомендовал "Реалу" не приглашать Конте

Теги реал мадридсерхио рамосантонио конте

Рамос рекомендовал "Реалу" не приглашать КонтеКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рекомендовал своему клубу не приглашать на тренерский мостик команды наставника лондонского "Челси" Антонио Конте.

Так, по сведениям El Pais, 32-летний бек выступил против подписания итальянского специалиста ввиду того, что получил не самые лучшие отзывы о его работе в Англии от своих соотечественников, выступающих за "аристократов".

Напомним, "Реал" готов потратить 150 миллионов евро на подписание хавбека. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов