Рамос рекомендовал "Реалу" не приглашать Конте

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рекомендовал своему клубу не приглашать на тренерский мостик команды наставника лондонского "Челси" Антонио Конте.

Так, по сведениям El Pais, 32-летний бек выступил против подписания итальянского специалиста ввиду того, что получил не самые лучшие отзывы о его работе в Англии от своих соотечественников, выступающих за "аристократов".

Напомним, "Реал" готов потратить 150 миллионов евро на подписание хавбека. | soccernews.ru