Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"
Фото: инстаграм Серхио Рамоса
Защитник ПСЖ Серхио Рамос снова получил повреждение.
Как сообщает журналист Адриен Гренье, парижане опасаются, что игрок не успеет восстановиться к игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", которая пройдет 15 февраля.
В текущем сезоне Рамос из-за частых травм принял участие всего в пяти матчах.
Читайте также: Рамос вновь получил травму. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом"
-
Лапорта: "Барса" хочет воспользоваться правом выкупа Адама Траоре"
Лента новостей
-
Почеттино устал в ПСЖ и готов уйти
-
"Челси" определил три трансферные цели на лето
-
Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"
-
Рой Кин может возобновить тренерскую деятельность
-
"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы
-
"Ювентус" готов включить своего игрока в сделку по Дзаньоло
-
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича
-
Роналду высказался о будущем сына в футболе
-
Вендел восстановился после травмы
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима
-
Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования
-
Гризманн рискует пропустить матч с "Барселоной"
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы
-
Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии
-
Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"
-
Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"
-
Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"
-
Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13