Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"

Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос снова получил повреждение.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, парижане опасаются, что игрок не успеет восстановиться к игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", которая пройдет 15 февраля.

В текущем сезоне Рамос из-за частых травм принял участие всего в пяти матчах.

Читайте также: Рамос вновь получил травму. | http://soccernews.ru