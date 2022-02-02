Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"

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Рамос рискует пропустить матч с "Реалом" Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос снова получил повреждение.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, парижане опасаются, что игрок не успеет восстановиться к игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", которая пройдет 15 февраля.

В текущем сезоне Рамос из-за частых травм принял участие всего в пяти матчах.

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