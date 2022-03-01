Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов

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Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Серхио Рамоса

Участие центрального защитника ПСЖ Серхио Рамоса в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" находится под вопросом.

По информации Footmercato, 35-летний футболист, вероятнее всего, не сыграет с бывшей командой из-за повреждения.

Напомним, что травма помешала испанцу выйти на поле в и первом матче со "сливочными".

"Реал" примет "ПСЖ" 9 марта. Дома парижане победили со счётом 1:0.

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