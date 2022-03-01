Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
Участие центрального защитника ПСЖ Серхио Рамоса в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" находится под вопросом.
По информации Footmercato, 35-летний футболист, вероятнее всего, не сыграет с бывшей командой из-за повреждения.
Напомним, что травма помешала испанцу выйти на поле в и первом матче со "сливочными".
"Реал" примет "ПСЖ" 9 марта. Дома парижане победили со счётом 1:0.
Не пропустите: Рамос может перебраться в МЛС. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля
-
Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"
-
Коллимор: "Мы не выгоняли американцев за вторжение в Ирак. Так почему должны россиян?"
-
Фабиан Руис получил два предложения из АПЛ
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Торино" Бремера
-
Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии
-
"Наполи" отпугнул топ-клуб АПЛ ценой на Осимхена
-
1
Слуцкий высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах
-
"Аталанта" отреагировала на игру Миранчука в матче с "Сампдорией"
-
Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"
-
Ваноли может покинуть "Спартак" по требованию властей Италии
-
Балотелли может вернуться в АПЛ
-
Украинец Годзюр расторг контракт с "Уралом"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
"Спартак" после исключения из Лиги Европы пожелал Тедеско удачи в турнире
-
Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине
-
Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин"
-
Главные новости дня: 28 февраля
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4