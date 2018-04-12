Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, ключевой защитник "сливочных" может получить одноматчевую дисквалификацию за то, что во время игры с "Ювентусом" спустился в подтрибунные помещения, а затем направился в тоннель, из которого выходят футболисты, что запрещено правилами УЕФА.

Напомним, что Рамос не сыграл с "бьянконери" из-за перебора жёлтых карточек.

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