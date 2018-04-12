Рамос рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов

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Рамос рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, ключевой защитник "сливочных" может получить одноматчевую дисквалификацию за то, что во время игры с "Ювентусом" спустился в подтрибунные помещения, а затем направился в тоннель, из которого выходят футболисты, что запрещено правилами УЕФА.

Напомним, что Рамос не сыграл с "бьянконери" из-за перебора жёлтых карточек. 

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