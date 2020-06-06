Рамос, Роббен и Роналду - в символической сборной XXI века по версии ван дер Ваарта, Месси - нет
Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт составил символическую версию из лучших футболистов XXI века.
Примечательно, что полузащитник взял в свою команду только бывших одноклубников и партнёров по сборной, хотя это не было обязательным условием.
Вратарь: Эдвин ван дер Сар;
Защитники: Марсело, Кристиан Киву, Ледли Кинг, Серхио Рамос;
Полузащитники: Гарет Бэйл, Лука Модрич, Гути, Арьен Роббен;
Нападающие: Криштиану Роналду, Питер Крауч.
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