Рамос, Роббен и Роналду - в символической сборной XXI века по версии ван дер Ваарта, Месси - нет

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Рамос, Роббен и Роналду - в символической сборной XXI века по версии ван дер Ваарта, Месси - нет

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт составил символическую версию из лучших футболистов XXI века.

Примечательно, что полузащитник взял в свою команду только бывших одноклубников и партнёров по сборной, хотя это не было обязательным условием.

Вратарь: Эдвин ван дер Сар;

Защитники: Марсело, Кристиан Киву, Ледли Кинг, Серхио Рамос;

Полузащитники: Гарет Бэйл, Лука Модрич, Гути, Арьен Роббен;

Нападающие: Криштиану Роналду, Питер Крауч.

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