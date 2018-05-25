Рамос: "Роналду и Месси находятся на другой орбите"

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу сравнений Мохамеда Салаха с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Сравнивать кого-то с Роналду и Месси нельзя. Они находятся на другой орбите. Есть футболисты, которые в моде, которые приходят и уходят, а есть те, которые остаются. Салах - футболист высочайшего класса, это очевидно. Он доказал все в этом сезоне. У него есть все шансы продолжить в том же духе в ближайшие годы, как это делали Роналду и Месси. Но только послезавтра!" - приводит слова Рамоса сайт УЕФА.

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