Рамос: "Роналду находится в невероятной форме"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал оценку игре форварда своей команды Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

"Роналду? Он находится в невероятной форме. Мы наслаждаемся его игрой, и я надеюсь, что это будет продолжаться до конца сезона. Его гол, конечно же, обращает на себя внимание, но мы всегда подчеркиваем нашу коллективную работу ", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Зидан сравнил второй гол Роналду в ворота Буффона со своим мячом, забитым "Байеру". | soccernews.ru