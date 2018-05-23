Рамос: "Роналду - самый важный игрок в истории "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высоко оценил выступления своего партнера по команде Криштиану Роналду за клуб.

"Криштиану, пожалуй,- самый важный игрок в истории "Реала Мадрид"... В последние годы он стал уделять больше внимания коллективным действиям, и он был вознагражден за это на индивидуальном уровне. Я думаю, что этот аспект ознаменовал продемонстрированные нами результаты. Мы очень гордимся тем, что он сделал", - цитирует 32-летнего защитника AS.

Напомним, Рамос высказался об успехах "Реала" и "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru