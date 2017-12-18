Рамос: "Роналду запомнят как одного из лучших игроков в истории футбола"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос похвалил ведущего бомбардира своей команды Кришиану Роналду.

"Наш седьмой номер - это тип нападающего, которого мы никогда раньше не видели, он уже является легендой. Я уверен, что его запомнят как одного из лучших игроков в истории футбола. Криштиану является ключевым игроком в команде, его уважают абсолютно все его партнеры по команде", - цитирует 31-летнего бека "сливочных" AS.

Напомним, также Рамос похвалил Зидана. | soccernews.ru