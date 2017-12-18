Рамос: "Роналду запомнят как одного из лучших игроков в истории футбола"

Теги серхио рамосреал мадридкриштиану роналду

Рамос: "Роналду запомнят как одного из лучших игроков в истории футбола"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос похвалил ведущего бомбардира своей команды Кришиану Роналду.

"Наш седьмой номер - это тип нападающего, которого мы никогда раньше не видели, он уже является легендой. Я уверен, что его запомнят как одного из лучших игроков в истории футбола. Криштиану является ключевым игроком в команде, его уважают абсолютно все его партнеры по команде", - цитирует 31-летнего бека "сливочных" AS.

Напомним, также Рамос похвалил Зидана. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Вторым после Месси его запомнят.

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РМ

Везде пихнешь своего Месси. Сколько раз на дню дрочишь на него???

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123

эта кто?

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