Рамос: "Россия играет на высоком уровне"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос подвел итоги матча Чемпионата Мира-2018 с Марокко (2:2).

По словам футболиста, его команда должна сыграть на высоком уровне в 1/8 финала против России. Игра состоится 1 июля.

"Теперь все стало сложнее, надеюсь, мы сможем блестяще сыграть против России. Россияне играют на высоком уровне, надеюсь, мы сможем показать свою игру", - сказал он.

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