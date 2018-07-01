Рамос: "Россия изначально рассчитывала на пенальти"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос дал комментарии после матча с Россией.

"Пытаемся придти в себя. Очень больно проигрывать вот так. Россия изначально рассчитывала на серию пенальти, ведь это единственный способ нас одолеть.

Надеюсь, это не последний мундиаль для наших футболистов. Я горжусь ими как капитан, мы играли с сердцем и старались победить, сделали всё возможное" - приводит слова Рамоса твиттер сборной Испании.

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