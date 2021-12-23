Рамос с огромным отрывом лидирует по числу удалений в топ-5 лигах Европы

Фото твиттер Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос получил 20-ю красную карточку в чемпионатах Испании и Франции.

35-летний испанец вышел на замену во втором тайме матча 19-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" (1:1) и был удалён на 86-й минуте за второе предупреждение.

20 удалений - это абсолютный рекорд топ-5 европейских лиг с момента дебюта Рамоса на взрослом уровне в сезоне 2003/04.

Экс-капитана "Реала" досрочно выгоняли с поля как минимум на 7 раз больше, чем любого другого игрока за указанный период.

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