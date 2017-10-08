Рамос с Пике посетили ночной клуб

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вместе с несколькими из своих партнеров по национальной команде, в числе которых был замечен и Жерар Пике, посетили ночной клуб.

Как информирует испанская пресса, игрок мадридского "Реала" сводил своих товарищей по "красной фурии" на ужин в свое заведение под названием "Blackhaus". СМИ предполагают, что действия Рамоса не ограничились обычным угощением своих партнеров в одной из вип-комнат - предполагается, что 31-летний бек обсудил с ними текущее положение дел в сборной Испании.

Напомним, Рамос заключил новый контракт с "Реалом".