Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира

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Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мираЗащитник "Реала" Серхио Рамос расхвалил игру 18-летнего форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Я видел, на что он способен, потому что следил за матчами Лиги чемпионов. Он отличный игрок с огромным потенциалом. Мбаппе - быстрый футболист, который расправляется со своими противниками и умеет забивать голы. Он будет в числе лучших игроков мира", - сказал капитан.

По информации СМИ, "Реал" уже согласовал с французом личный контракт.  | http://soccernews.ru

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