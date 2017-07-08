Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира

Защитник "Реала" Серхио Рамос расхвалил игру 18-летнего форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Я видел, на что он способен, потому что следил за матчами Лиги чемпионов. Он отличный игрок с огромным потенциалом. Мбаппе - быстрый футболист, который расправляется со своими противниками и умеет забивать голы. Он будет в числе лучших игроков мира", - сказал капитан.

По информации СМИ, "Реал" уже согласовал с французом личный контракт. | http://soccernews.ru