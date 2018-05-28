Рамос сделал дерзкое зявление в адрес "Атлетико"

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Рамос сделал дерзкое зявление в адрес "Атлетико"

Капитан "Реала" Серхио Рамос отправил сообщение "Атлетико".

"Пусть "индейцы" знают, кто правит столицей" - приводит слова Рамоса EPSN.

Стоит отметить, что после выигрыша Лиги Европы Хуанфран с болельщиками "Атлетико" пел: "Пусть "викинги" знают, кто правит столицей". "Викингами" когда-то называли "Реал".

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