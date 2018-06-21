Рамос сделал громкое заявление, сравнив Месси и Марадону

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Рамос сделал громкое заявление, сравнив Месси и Марадону
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что он считает Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.

"Я с уважением отношусь к Марадоне. Он является одним из лучших игроков в истории. Но Диего и сам знает, что на несколько световых лет отстает от Месси, который и является лучшим аргентинским футболистом всех времен", - приводит слова Рамоса A Bola.

Напомним, что 30-летний Месси является обладателем пяти "Золотых мячей".

Не пропустите: Бышовец: "Месси не блещет, а Роналду идет за очередным "Золотым мячом". | http://soccernews.ru

Комментарии
Роман

Месси ничего не решает в сборной,его вышка -выступление в финале,Марадона сделал сборную чемпионами мира

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