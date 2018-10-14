Рамос сделал заявление об отсутствии Альбы в сборной Испании

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Рамос сделал заявление об отсутствии Альбы в сборной Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос сожалеет о том, что левый защитник "Барселоны" Жорди Альба не вызывается в национальную сборную.

"Мы много играли вместе с Альбой за сборную Испании. Он является одним из лучших левых защитников мира и много раз это доказывал. Впрочем, состав выбирает тренер и все решения принимать ему. 

Но у меня хорошие дружеские отношения с Жорди. Не знаю, вернется ли он в сборную или нет", - цитирует Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что Альба не вызывается в сборную из-за конфликта с главным тренером Луисом Энрике.

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