Рамос сделал заявление после разгромного поражения "Реала" от "Барселоны" в Кубке Короля

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оставил комментарий в своей твиттере после поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:3).

"Разочарован результатом. Теперь настало время сосредоточиться на матче с "Барселоной" в Примере. Благодаря вас за поддержку. #HalaMadrid. Все мадридисты едины", – написал Рамос.

Decepcionados con el resultado. Toca centrarse ya en el Clásico de Liga.

Gracias por vuestro apoyo incondicional.

Disappointed with the result. Time to focus on another Clásico in La Liga.

Thank you for your unconditional support.



Siempre #HalaMadrid, siempre madridismo unido. pic.twitter.com/16f5BhOhKp