Рамос сделал заявление после разгромного поражения "Реала" от "Барселоны" в Кубке Короля

2 Теги реал мадридбарселонасерхио рамос

Рамос сделал заявление после разгромного поражения "Реала" от "Барселоны" в Кубке Короля

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оставил комментарий в своей твиттере после поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:3).

"Разочарован результатом. Теперь настало время сосредоточиться на матче с "Барселоной" в Примере. Благодаря вас за поддержку. #HalaMadrid. Все мадридисты едины", – написал Рамос.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" пройдет 2 марта.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, а "Реал" занимает третье место с отставанием от каталонского клуба в девять очков.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Как всегда, петухи из второго мадридского унижены.Ну им не привыкать,без судейки всегда нулевые!

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АНАЛДУ

Это вам за Липовый пенальти с Левантэ - Сливочное Недрозумение.

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