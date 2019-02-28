Рамос сделал заявление после разгромного поражения "Реала" от "Барселоны" в Кубке Короля
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оставил комментарий в своей твиттере после поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:3).
"Разочарован результатом. Теперь настало время сосредоточиться на матче с "Барселоной" в Примере. Благодаря вас за поддержку. #HalaMadrid. Все мадридисты едины", – написал Рамос.
Decepcionados con el resultado. Toca centrarse ya en el Clásico de Liga.— Sergio Ramos (@SergioRamos) 28 февраля 2019 г.
Gracias por vuestro apoyo incondicional.
Disappointed with the result. Time to focus on another Clásico in La Liga.
Thank you for your unconditional support.
Siempre #HalaMadrid, siempre madridismo unido. pic.twitter.com/16f5BhOhKp
Напомним, что матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" пройдет 2 марта.
После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, а "Реал" занимает третье место с отставанием от каталонского клуба в девять очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19