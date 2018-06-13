Рамос сделал заявление после смены тренера сборной Испании

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Рамос сделал заявление после смены тренера сборной Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что он по-прежнему предан своей стране, несмотря на отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

"Мы это сборная Испании и мы вместе представляем страну, ее герб и цвета. Мы несем ответственность и преданы вам. Вчера, сегодня и завтра мы будем вместе", - написал футболист в своем твиттере.

Напомним, что вместо Лопетеги руководить сборной Испании на ЧМ-2018 будет Фернандо Йерро.

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