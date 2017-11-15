Рамос: "Сенсационный результат матча с Россией не повлияет на ту работу, которую проделала Испания в отборе"



Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с командой России (3:3).

"Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет", - приводят слова Рамоса российские СМИ.

Напомним, что в этом поединке Рамос оформил дубль, забив оба мяча с пенальти.

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