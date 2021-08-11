Рамос: "Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси?"

Теги псжсерхио рамослионель месси

Рамос: "Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси?"Фото: инстаграм Рамоса

Защитник Серхио Рамос отреагировал на переход Лионеля Месси в ПСЖ.

"Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси? Добро пожаловать!" - написал Рамос в инстаграме.

Напомним, что Рамос с 2005 по 2021 год играл за "Реал", а Месси с 2003 по 2021 год защищал цвета "Барселоны".

Оба экс-капитана своих клубов перебрались в ПСЖ свободными агентами.

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