Рамос склоняется к уходу из "Реала" по окончании сезона

Летом этого года мадридский "Реал" рискует потерять своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, переговоры между сторонами о продлении контракта, истекающего по окончании этого сезона, зашли в тупик.

Королевский клуб сделал 34-летнему футболисту единственно приемлемое для себя предложение, но тот его отклонил.

Не дождавшись новых шагов от "сливочных", испанский защитник проинформировал руководство, что будет вести переговоры с другими командами.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 668 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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