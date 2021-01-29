Рамос склоняется к уходу из "Реала" по окончании сезона

2 Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос склоняется к уходу из "Реала" по окончании сезона

Летом этого года мадридский "Реал" рискует потерять своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, переговоры между сторонами о продлении контракта, истекающего по окончании этого сезона, зашли в тупик.

Королевский клуб сделал 34-летнему футболисту единственно приемлемое для себя предложение, но тот его отклонил.

Не дождавшись новых шагов от "сливочных", испанский защитник проинформировал руководство, что будет вести переговоры с другими командами.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 668 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Давай досвиданья.Тебе уже много лет.

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ruslanmac6lm

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