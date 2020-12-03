Рамос, скорее всего, не сыграет с "Севильей"

Защитник "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании с "Севильей", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы задней поверхности бедра. Таким образом, шансы на его выход на поле невелики. Ожидается, что Рамос может сыграть в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (9 декабря).

Матч "Севилья" - "Реал" состоится 5 декабря.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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