Рамос, скорее всего, не сыграет с "Севильей"
Защитник "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании с "Севильей", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы задней поверхности бедра. Таким образом, шансы на его выход на поле невелики. Ожидается, что Рамос может сыграть в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (9 декабря).
Матч "Севилья" - "Реал" состоится 5 декабря.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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