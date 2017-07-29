Рамос сможет принять участие в матче с "Барселоной"

Защитник "Реала" Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной" на Международном кубке чемпионов.

Ранее капитан "сливочных" имел небольшие проблемы со здоровьем, однако вчера он занимался в общей группе.

Напомним, что этот поединок пропустит Криштиану Роналду.

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