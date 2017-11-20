Рамос сможет сыграть уже в субботу против "Малаги"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сможет сыграть уже в субботнем матче Ла Лиги против "Малаги".

Как информирует BeINSports, в игре против "анчоусов" 31-летний защитник появится в защитной маске. Участие Рамоса в поединке следующего тура чемпионата стало возможным благодаря тому, что медицинский штаб "сливочных" принял решение не делать футболисту операцию на сломанном носе.

Напомним, Рамос не сыграет с АПОЭЛ. | soccernews.ru