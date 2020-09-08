Рамос снизит требования по зарплате ради нового контракта с "Реалом"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос снизит требования по зарплате ради нового контракта с "Реалом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет остаться в королевском клубе.

Чтобы продлить со "сливочными" контракт, истекающий следующим летом, футболист готов пойти на снижение зарплаты.

В ближайшие дни стороны проведут новый раунд переговоров, чтобы подробнее обсудить условия соглашения.

Сейчас 34-летний Рамос зарабатывает в "Реале" около 11,6 миллионов евро в год.

Не пропустите: Рамос стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории сборных. | http://soccernews.ru
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