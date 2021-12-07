Рамос снова не поможет ПСЖ

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Рамос снова не поможет ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не готов принять участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге".

35-летнего футболиста по-прежнему беспокоит мышечная усталость, поэтому было принято решение не включать его в заявку на игру.

Таким образом, звёздный испанец пропустит третью встречу подряд. Ранее он не играл с "Ниццей" (0:0) и "Лансом" (1:1).

Рамос дебютировал за парижан 28 ноября в матче с "Сент-Этьеном" (3:1), после чего снова выбыл из строя.

ПСЖ примет "Брюгге" сегодня, 7 декабря, в 20:45 по московскому времени.

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