Рамос согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает Le Parisien, экс-футболист и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос станет игроком "ПСЖ".

По информации источника, футболист согласовал условия личного контракта с парижским грандом.

Ранее СМИ сообщали, что испанский защитник подпишет соглашение с парижанами до лета 2023 года, с зарплатой в 13 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, что с 30 июня Рамос официально не является игроком "Реала" после 16 лет пребывания в клубе и 22 трофеев завоеванных в составе "сливочных".

Также не пропустите: Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020. | http://soccernews.ru