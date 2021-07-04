Рамос согласовал условия контракта с "ПСЖ"
Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен
Как сообщает Le Parisien, экс-футболист и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос станет игроком "ПСЖ".
По информации источника, футболист согласовал условия личного контракта с парижским грандом.
Ранее СМИ сообщали, что испанский защитник подпишет соглашение с парижанами до лета 2023 года, с зарплатой в 13 миллионов евро за сезон без учета бонусов.
Напомним, что с 30 июня Рамос официально не является игроком "Реала" после 16 лет пребывания в клубе и 22 трофеев завоеванных в составе "сливочных".
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