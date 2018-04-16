Рамос сообщил четырем футболистам "Реала", чтобы они начали искать себе новые команды

Капитан "Реала" Серхио Рамос сообщил нескольким футболистам команды решение президента клуба Флорентино Переса.

Как сообщает Tribalfootball, президент клуба намерен летом расстаться с Хесусом Вальехо, Маркосом Льоренте, Даниэлем Себальосом и Борхой Майоралем.

Отмечается, что наставник "Реала" Зинедин Зидан не против продажи названных игроков.

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