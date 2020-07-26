Рамос сообщил о рождении сына

У защитника "Реала" Серхио Рамос родился сын. Ребенка назвали Максимо Адриано.

"Рад представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56 и весит 3,270 кг.

Мама и малыш в порядке. Всегда горжусь тобой, любовь моя. Я люблю тебя до смерти", - написал Рамос в инстаграме.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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