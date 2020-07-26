Рамос сообщил о рождении сына
У защитника "Реала" Серхио Рамос родился сын. Ребенка назвали Максимо Адриано.
"Рад представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56 и весит 3,270 кг.
Мама и малыш в порядке. Всегда горжусь тобой, любовь моя. Я люблю тебя до смерти", - написал Рамос в инстаграме.
Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Mamá y bebé están perfectos. @pilarrubio_oficial, siempre orgulloso de ti, mi vida. ¡Te quiero con locura! ❤❤ Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano. He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg. Mum and baby are perfectly fine. Always proud of you, my love. I love you to pieces! ❤❤
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
-
"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
-
Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июля
-
1
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
-
Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"
-
Адиев продлил контракт с "Чайкой" до 2023 года
-
Голкипер "Динамо" Шунин назвал главную задачу клуба
-
Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Тарасов: "Казань - красивый, чистый и гостеприимный город"
-
1
Иммобиле стал третьим игроком в истории Серии А по количеству голов за сезон
-
Рамос сообщил о рождении сына
-
Форвард сборной Беларуси Лисакович близок к переходу в "Локомотив"
-
"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
-
1
"Лацио" разгромил "Верону" в Серии А. Иммобиле оформил хет-трик
-
Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"
-
Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Кокорин попробовал себя в роли голкипера
-
1
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
-
Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"
-
"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон
-
"Динамо" в скором времени расстанется с Панченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14