Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале"

"Реал" и Серхио Рамос продолжают вести переговоры о новом контракте.

По сведениям АВС, на этой неделе футболист несколько раз встречался с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе разговора Рамос сообщил Пересу, что хочет остаться в "Реале". Отмечается, что переговоры о новом контракте проходят без посредников.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Рамосу двухлетний контракт, предусматривающий 10-процентное понижение зарплаты. Действующее соглашение футболиста истекает предстоящим летом.

Напомним, что в настоящее время Рамос восстанавливается после операции на колене.

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