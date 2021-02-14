Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале"

Теги реал мадридфлорентино перессерхио рамос

Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале"

"Реал" и Серхио Рамос продолжают вести переговоры о новом контракте.

По сведениям АВС, на этой неделе футболист несколько раз встречался с президентом клуба Флорентино Пересом. В ходе разговора Рамос сообщил Пересу, что хочет остаться в "Реале". Отмечается, что переговоры о новом контракте проходят без посредников.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Рамосу двухлетний контракт, предусматривающий 10-процентное понижение зарплаты. Действующее соглашение футболиста истекает предстоящим летом.

Напомним, что в настоящее время Рамос восстанавливается после операции на колене.

Читайте также: "Реал" просит Рамоса и Васкеса снизить зарплаты, чтобы рассчитаться с Бэйлом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно

"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов