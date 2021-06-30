Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос продолжает переговоры о переходе в "Пари Сен-Жермен", сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, футболист требует двухлетний контракт с зарплатой 13 миллионов евро в год. ПСЖ не готов давать ему контракт на два года и предлагает соглашение по схеме "1+1".
Стоит отметить, что Рамос не сумел договориться о продлении контракта с "Реалом" именно из-за срока соглашения. Клуб предлагал однолетний контракт с возможностью продления через год, а защитник требовал двухлетнее соглашение.
В настоящее время 35-летний Рамос является свободным агентом.
Не пропустите: Серхио Рамос может перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
Лента новостей
-
Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы
-
"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
-
Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной
-
Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве
-
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду
-
Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020 (видео)
-
2
Сегодня истекает контракт Месси с "Барселоной"
-
"Арсенал" близок к двум трансферам
-
Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером
-
Один из лидеров "Урала" покинул клуб
-
Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате
-
Брат Кокорина арестован в Москве
-
Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео)
-
Боярский оценил шансы Украины дойти до финала Евро-2020
-
Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России
-
Форвард "Днепра-1" Довбик установил рекорд сборной Украины
-
На Евро-2020 остался всего один представитель РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13