Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос продолжает переговоры о переходе в "Пари Сен-Жермен", сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, футболист требует двухлетний контракт с зарплатой 13 миллионов евро в год. ПСЖ не готов давать ему контракт на два года и предлагает соглашение по схеме "1+1".

Стоит отметить, что Рамос не сумел договориться о продлении контракта с "Реалом" именно из-за срока соглашения. Клуб предлагал однолетний контракт с возможностью продления через год, а защитник требовал двухлетнее соглашение.

В настоящее время 35-летний Рамос является свободным агентом.

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