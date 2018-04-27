Рамос советует Одриосоле не переходить в "Барселону"

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Рамос советует Одриосоле не переходить в "Барселону"

Капитан "Реала" Серхио Рамос хочет поспособствовать клубу в трансфере защитника "Реал Сосьедада" Альваро Одриосолы.

Как сообщает Tribalfootball, Рамос разговаривал с молодым футболистом и пытался отговорить его от перехода в "Барселону", которая также нацелена на игрока.

В текущем сезоне Одриосола провел 37 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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