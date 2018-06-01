Рамос спел дуэтом с испанским певцом в поддержку сборной Испании на ЧМ-2018



Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поучаствовал в музыкальном клипе вместе с певцом Демарко Фламенко в знак поддержки национальной команды на Чемпионате Мира–2018.

Песня называется "Еще одна звезда в твоем сердце".

Видео: песня Рамоса в поддержку сборной Испании.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании сыграет в одной группе с Португалией, Ираном и Марокко.

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