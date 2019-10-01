Рамос сравнялся с Дани Алвесом по голам в Лиге Чемпионов. Из защитников впереди Пике, Роберто Карлос и Эльгера

Капитан "Реала" Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги Чемпионов с "Брюгге" (2:2).

Как сообщает MisterChip, испанец забил 12-й гол в рамках ЛЧ и сравнялся по этому показателю с бразильским защитником Дани Алвесом.

Отмечается, что из защитников больше Рамоса в Лиге Чемпионов забивали Жерар Пике (14), Иван Эльгера (15) и Роберто Карлос (16).

Напомним, что 33-летний Рамос является четырехкратным победителем турнира.

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