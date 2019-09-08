Рамос сравнялся с рекордсменом по числу матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Фарерских островов (счет 1:0, идет 1-й тайм).
Этот матч стал для Рамоса 167-м в футболке национальной сборной и он догнал рекордсмена по этому показателю Икера Касильяса. Таким образом, в следующем матче капитан испанцев станет новым рекордсменом.
33-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. В составе национальной команды он дважды становился чемпионом Европы, а также выигрывал золотые медали чемпионата мира.
Не пропустите: Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020
-
Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020
-
1
"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии
-
Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию"
-
Марадона - о новом назначении: "Я люблю работать и зарабатывать тяжелым трудом"
-
Рамос сравнялся с рекордсменом по числу матчей за сборную Испании
-
Голодающий фанат "Енисея" рассказал о своем состоянии
-
"Реал" теряет Йовича из-за травмы
-
"Интер" предложит улучшенный контракт форварду Мартинесу
-
Тренер сборной Боснии ушел в отставку после поражения от Армении
-
Румыния с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2020
-
Швейцария разгромила Гибралтар, Грузия отобрала очки у Дании
-
Клопп высказался о переходе Коутиньо в "Баварию"
-
"Ростов" разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
-
"Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа в Примере
-
"Спартак" может вновь надолго потерять Селихова
-
Экс-хавбек "Спартака" высказался о задержании его водителя с наркотиками
-
Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом
-
Гризманн назвал виновного в не забитом им пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0