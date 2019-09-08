Рамос сравнялся с рекордсменом по числу матчей за сборную Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Фарерских островов (счет 1:0, идет 1-й тайм).

Этот матч стал для Рамоса 167-м в футболке национальной сборной и он догнал рекордсмена по этому показателю Икера Касильяса. Таким образом, в следующем матче капитан испанцев станет новым рекордсменом.

33-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. В составе национальной команды он дважды становился чемпионом Европы, а также выигрывал золотые медали чемпионата мира.

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