Рамос стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории сборных

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос оформил дубль в матче Лиги Наций между сборными Испании и Украины (4:0).

Теперь на счету 34-летнего футболиста 23 забитых мяча в составе "Фурии Рохи".

Это позволило Рамосу побить исторический рекорд Даниэля Пассареллы.

Капитан испанской сборной стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории национальных команд. В его активе 23 гола, у аргентинца - 22.

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