Рамос стал первым игроком, который забил два пенальти за сборную Испании с 2004 года

В товарищеском матче сборная Испании играет с Россией.

Дублем с пенальти в этом поединке отметился капитан испанцев Серхио Рамос.

Стоит отметить, что Рамос стал первым игроком "Фурии рохи", который забил два гола с пенальти в одном матче с 2004 года.

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