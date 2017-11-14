Рамос стал первым игроком, который забил два пенальти за сборную Испании с 2004 года

Теги испанияроссиясерхио рамос

Рамос стал первым игроком, который забил два пенальти за сборную Испании с 2004 года

В товарищеском матче сборная Испании играет с Россией.

Дублем с пенальти в этом поединке отметился капитан испанцев Серхио Рамос.

Стоит отметить, что Рамос стал первым игроком "Фурии рохи", который забил два гола с пенальти в одном матче с 2004 года.

Не пропустите: Впервые с 2008 года за сборную Испании в одном матче забили два защитника. | http://soccernews.ru

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