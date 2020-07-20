Рамос стал первым защитником в 21-м веке с 10+ голами в одном сезоне Примеры

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

В завершившемся розыгрыше Примеры звёздный испанец отличился 11 раз.

Таким образом, Рамос стал первым защитником в 21-м веке, забившим более 10 голов в одном сезоне чемпионата Испании.

Лидер обороны "сливочных" превзошёл Мариано Пернию, который 10 раз поражал ворота соперников "Хетафе" в кампании 2005/06.

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