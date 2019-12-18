Рамос стал рекордсменом по проведенным класико

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Рамос стал рекордсменом по проведенным класико

Капитаны "Барселоны" и "Реала" Лионель Месси и Серхио Рамос принимают участие в сегодняшнем Эль Класико.

Рамос проводит 43-ю игру против "Барселоны" и стал рекордсменом по этому показателю. Отметим, что Месси участвует в 42-м класико и является ближайшим преследователем Рамоса.

Сегодняшнее класико 243-е в истории. Пока по победам лидирует "Барселона" (96), однако у "Реала" на одну победу меньше. Ничьих - 51.

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