Рамос стал рекордсменом сборной Испании

Теги испаниясерхио рамосикер касильяс

Рамос стал рекордсменом сборной ИспанииКапитан сборной Испании Серхио Рамос стал рекордсменом своей команды.

Так, сегодняшний матч против России в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира стал для 32-летнего бека уже 17-м, сыгранным на мундиалях. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом своей команды Икером Касильясом.

Напомним,  сборная Испании ни разу не обыгрывала в рамках ЧМ хозяев турнира. | soccernews.ru

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