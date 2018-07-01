Рамос стал рекордсменом сборной Испании

Капитан сборной Испании Серхио Рамос стал рекордсменом своей команды.

Так, сегодняшний матч против России в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира стал для 32-летнего бека уже 17-м, сыгранным на мундиалях. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом своей команды Икером Касильясом.

Напомним, сборная Испании ни разу не обыгрывала в рамках ЧМ хозяев турнира. | soccernews.ru