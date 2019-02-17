Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории топ-5 лиг Европы

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории топ-5 лиг Европы

Защитник "Реала" Серхио Рамос получил красную карточку в игре против "Жироны" (1:2).

Напомним, что это 20-е удаление игрока в рамках Примеры и он установил новый антирекорд турнира.

Кроме того, как сообщает AS, Рамос стал единоличным лидером топ-5 лиг Европы по удалениям. Ранее он делил первое место с экс-игроком "Марселя" и "Монако" Сирилем Роолем, на счету которого было 19 удалений во французской Лиге 1.

В Серии А больше всего красных карточек получил Паоло Монтеро (16), в АПЛ - Рой Кин (13), а в Бундеслиге - Йенс Новотны (8).

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