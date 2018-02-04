Рамос: "Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос: "Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально"
Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ничью с "Леванте" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Мы играем совсем плохо. Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально. Мы потеряли слишком много очков в тех матчах, в которых имели преимущество. Это один из худших наших сезонов. Все, что у нас осталось, - это Лига Чемпионов. Нам нужно сплотиться. Этот турнир наш единственный шанс что-то выиграть", - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 18 очков.

Не пропустите: Зидан прокомментировал ничью с "Леванте". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов