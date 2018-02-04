Рамос: "Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально"
Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ничью с "Леванте" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
"Мы играем совсем плохо. Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально. Мы потеряли слишком много очков в тех матчах, в которых имели преимущество. Это один из худших наших сезонов. Все, что у нас осталось, - это Лига Чемпионов. Нам нужно сплотиться. Этот турнир наш единственный шанс что-то выиграть", - приводит слова Рамоса Marca.
Напомним, что "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 18 очков.
Не пропустите: Зидан прокомментировал ничью с "Леванте". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Трагикомедия на "Энфилде": на последних секундах матча "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ливерпуля"
-
Боевая ничья в каталонском дерби: "Барселона" теряет очки в матче с "Эспаньолом"
-
"Ювентус" отправил семь безответных мячей в ворота "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Шахин: "Всегда было ясно, что я хочу быть частью "Боруссии"
-
Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"
-
Пике: "Слова о том, что они играют в Корнельи - это не неуважение, это факт"
-
"Монако" - "Лион" - 3:2 (обзор)
-
Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"
-
"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (обзор)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (обзор)
-
"Наполи" на выезде разобрался с "Беневенто"
-
Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"
-
Каталонское дерби завершилось расистским скандалом
-
Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"
-
Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"
-
Сунесс: "Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед"
-
Кейн отметился 100-м голом в АПЛ
-
Клопп недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"
-
Почеттино: "Считаю, что "Тоттенхэм" смотрелся гораздо лучше "Ливерпуля"
-
Вальверде прокомментировал ничью с "Эспаньолом"
-
"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Жирона" одержала победу над "Атлетиком"
-
Пике отпраздновал гол жестом, направленным болельщикам "Эспаньола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13