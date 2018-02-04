Рамос: "Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально"



Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ничью с "Леванте" (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Мы играем совсем плохо. Столь большое отставание "Реала" от "Барселоны" - это ненормально. Мы потеряли слишком много очков в тех матчах, в которых имели преимущество. Это один из худших наших сезонов. Все, что у нас осталось, - это Лига Чемпионов. Нам нужно сплотиться. Этот турнир наш единственный шанс что-то выиграть", - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 18 очков.

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