Рамос: "Трансферы новых игроков? Нам этот вопрос безразличен"

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Рамос: "Трансферы новых игроков? Нам этот вопрос безразличен"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал комментарий по будущим приобретениям своего клуба.

"Трансферы новых игроков? Нам этот вопрос безразличен. Мы должны восхищаться тем составом, который у нас есть, и не обращать внимание на слухи", - приводит слова 32-летнего защитника королевского клуба Marca.

Напомним, Рамос прокомментировал ситуацию с извинениями "France Football" перед Иньестой. | soccernews.ru

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