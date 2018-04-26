Рамос: "Трансферы новых игроков? Нам этот вопрос безразличен"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал комментарий по будущим приобретениям своего клуба.
"Трансферы новых игроков? Нам этот вопрос безразличен. Мы должны восхищаться тем составом, который у нас есть, и не обращать внимание на слухи", - приводит слова 32-летнего защитника королевского клуба Marca.
Напомним, Рамос прокомментировал ситуацию с извинениями "France Football" перед Иньестой. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20