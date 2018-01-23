Рамос требует от "Реала" приобретения еще одного центрального защитника

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от руководства своего клуба приобретения еще одного центрального защитника.

Так, по сведениям испанской прессы, капитан "сливочных" выразил недовольство уровнем игры Хесуса Вальехо и частыми травмами Рафаэля Варана. По мнению 31-летнего бека, именно эти обстоятельства не позволяют команде качественно действовать в обороне.

Напомним, Зидан вступился за Роналду. | soccernews.ru