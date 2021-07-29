Рамос трогательно прокомментировал уход Варана в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Экс-капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос трогательно прокомментировал уход Рафаэля Варана из стана "сливочных" в "Манчестер Юнайтед".

"Дорогой Рафа, я могу только поблагодарить тебя за эти годы дружбы, близкой дружбы, побед и удачи на твоем новом этапе, и, конечно, это будет захватывающе, если мы встретимя лицом к лицу, ты всегда будешь со мной, верно? Береги себя, Рафа", - написал Рамос в инстаграме.

Напомним, что Варан перешел в "МЮ" за 50 миллионов евро и подписал контракт на 4 года с окладом в размере 12 миллионов евро.

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