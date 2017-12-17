Рамос: "У Мбаппе - необыкновенное будущее"

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Рамос: "У Мбаппе - необыкновенное будущее"Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос похвалил форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Он - очень хороший игрок, очень молодой, с необыкновенным будущим. Он продолжает демонстрировать, что он является многообещающим игроком, он всегда делает разницу. Я желаю ему всего наилучшего, но у нас будет возможность бросить ему вызов. Он отказал "Реалу"? Каждый может свободно играть там, где чувствует себя счастливым... Париж - прекрасный город, а ПСЖ - великолепная команда", - цитирует 31-летнего бека "сливочных" le10sport.

Напомним, зимой "Реал" не будет подписывать новичков. | soccernews.ru

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